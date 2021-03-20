Çaykur Rizespor'da keyifler yerinde
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Çaykur Rizespor'da keyifler yerinde

20.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:36
Çaykur Rizespor'da keyifler yerinde

Çaykur Rizespor'da deplasmanda alınan 4-3'lük tarihi Galatasaray maçının sevinci yaşanıyor.

Çaykur Rizespor'da deplasmanda alınan 4-3'lük tarihi Galatasaray maçının sevinci yaşanıyor. 17 yıl sonra deplasmanda Galatasaray'ı yenen yeşil mavililer, ligde rahat bir nefes alırken teknik direktör Bülent Uygun ile ise çıktığı 2 maçtan 6 puan toplamış oldu.

Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'un teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 8 haftalık mağlubiyet serisine evinde Hatayspor'u yenerek son veren yeşil mavili ekip; Galatasaray'ı da 17 yıl sonra deplasmanda yenmenin keyfini yaşıyor. 2003-2004 sezonunun 26'ıncı haftasında İstanbul'da Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek Süper Lig tarihinde rakibini ilk kez deplasmanda mağlup eden Çaykur Rizespor, 17 yıl sonra rakibini evinde mağlup etmeyi başardı. 20 Mart 2004 yılında oynanan maçta Çaykur Rizespor'un gollerini 9'uncu dakikada Saffet Akyüz ve 34'üncü dakikada penaltıdan Okan Öztürk kaydederken, Galatasaray'ın tek golünü ise 32'inci dakikada penaltıdan Hakan Şükür kaydetmişti.

HASAN KARTAL'DAN UYGUN'A ÖVGÜÇaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal da, teknik direktör Bülent Uygun ile çok iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, "Bülent hoca gerçekten çok iyi elektrik aldığımız, gayet rahat konuştuğumuz bir hoca. Bülent hoca hem takımı birleştirdi hem yönetimle de çok iyi anlaşma halinde. Sanıyorum Bülent hoca ile daha iyi yerlere geliriz" değerlendirmesinde bulundu.BÜLENT UYGUN, 2'DE 2 YAPTI

Çaykur Rizespor, ligin 30'uncu haftasında göreve başlayan teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çıktığı 2 maçı da kazanmış oldu. Ligde geçen hafta evinde Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, bu hafta da Galatasaray deplasmanından 3 puan çıkardı. Bu haftaya kadar ligin deplasmandaki en az puan toplayan takımı konumundaki Çaykur Rizespor, dış sahada ikinci galibiyetini aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

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