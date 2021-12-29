Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin

Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanın adından ardından, çalışmalara 5 gün ara verdi.

Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanın adından ardından, çalışmalara 5 gün ara verdi.

Yeşil mavili takım, ligin ikinci yarı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanın ardından ara verdi. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan son idman ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon çalışması ve dar alanda top kapmaca ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Yeşil mavililer bu idmanın ardından lig hazırlıklarına 5 gün ara verdi. 4 Ocak 2022 Salı günü top başı yapacak olan ekip, ikinci yarının ilk karşılaşmasında 9 Ocak 2022 Pazar günü Beşiktaş'ı evinde konuk edecek.


- Rize
Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin

Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin

Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin

Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin

Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title