Çaykur Rizespor'da Fernando kadro dışı bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çaykur Rizespor'da Fernando kadro dışı bırakıldı

17.02.2021 20:14 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:17
Çaykur Rizespor'da Fernando kadro dışı bırakıldı

Çaykur Rizespor'da Brezilyalı kanat oyuncusu Fernando Andrade, kadro dışı bırakıldı.

Çaykur Rizespor'da Brezilyalı kanat oyuncusu Fernando Andrade, kadro dışı bırakıldı. 

Rizespor'un Porto'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Fernando Andrade, ligde son oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sahadaki hareketleri nedeniyle tepki çeken oyuncu, kadro dışı bırakıldı.

Çaykur Rizespor da 16 maçta forma giyen Fernando Andrade, 1 gol ve 1 asist  ile takımına katkı sağlamıştı.


- Rize

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hülya Avşar Meghan Markle Emina Jahovic Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Halis Özkahya Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Şehit Barcelona Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor'da Fernando kadro dışı bırakıldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 20:18:25. #1.15#
title