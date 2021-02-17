Çaykur Rizespor'da Fernando kadro dışı bırakıldı

Çaykur Rizespor'da Brezilyalı kanat oyuncusu Fernando Andrade, kadro dışı bırakıldı.

Rizespor'un Porto'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Fernando Andrade, ligde son oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sahadaki hareketleri nedeniyle tepki çeken oyuncu, kadro dışı bırakıldı.

Çaykur Rizespor da 16 maçta forma giyen Fernando Andrade, 1 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağlamıştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU