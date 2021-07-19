Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile anlaştı
Çaykur Rizespor, Burkina Fasolu 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor, Burkina Fasolu 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un başkan yardımcı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Selimoğlu, "Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık anlaşma sağladık. Oyucumuza başarılar diliyoruz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan