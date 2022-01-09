Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ardından - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ
AA / Fikret Delal - Haberler | Spor
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın stat çıkışındaki açıklamaları RİZE - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 20. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın stat çıkışındaki açıklamaları RİZE - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 20. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.