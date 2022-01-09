Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Beşiktaş saat kaçta, şifreli mi, şifresiz mi?
Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, ilk yarıda sakatlıklarla da uğramış ve devamında teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı. Bu akşam oynanacak maç hakkında Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Beşiktaş saat kaçta, şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrasında 9. sıraya kadar gerileyen Beşiktaş, Rizespor deplasmanından 3 puanla dönerek Avrupa kupalarına katılmak için sıralamasını yükseltmek istiyor.
ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Cemali, Holmen, Selim, Gökhan Gönül, Baiano, Djokovic, Umar, Boyd, Boldrin, Pohjanpalo
Beşiktaş:Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Umut, Josef, Necip, Emirhan İlkhan, Güven, Batshuayi
MAÇ HANGİ KANALDA?
9 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak olan müsabakada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. TSİ saat 19:00'da başlayacak olan maç Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.
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