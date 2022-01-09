Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Beşiktaş saat kaçta, şifreli mi, şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrasında 9. sıraya kadar gerileyen Beşiktaş, Rizespor deplasmanından 3 puanla dönerek Avrupa kupalarına katılmak için sıralamasını yükseltmek istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Cemali, Holmen, Selim, Gökhan Gönül, Baiano, Djokovic, Umar, Boyd, Boldrin, Pohjanpalo

Beşiktaş:Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Umut, Josef, Necip, Emirhan İlkhan, Güven, Batshuayi

MAÇ HANGİ KANALDA?

9 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak olan müsabakada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. TSİ saat 19:00'da başlayacak olan maç Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

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