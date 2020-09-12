Çaykur Rizespor Başkanı araya giren taraftar için talimatı verdi: Alın onu oradan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunurken bir taraftarın sık sık konuşmasını kesmesine sinirlendi. Kartal, kameralar önünde sözünü kesen taraftar için "Alın onu oradan" talimatını verdi.

Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası kameralar karşısına geçen Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bir taraftarın konuşmasını sık sık kesmesine sinirlendi. Kartal, kameralar önünde yanındaki adamlara sözünü kesen taraftar için "Alın onu oradan" talimatını verdi. Kartal'ın talimatı sonrası öfkeli taraftar da "Başkanım kusura bakmayın canım sıkılıyor ya!" diyerek kendini savundu.