Çaykur Rizespor Başkanı araya giren taraftar için talimatı verdi: Alın onu oradan
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Çaykur Rizespor Başkanı araya giren taraftar için talimatı verdi: Alın onu oradan

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunurken bir taraftarın sık sık konuşmasını kesmesine sinirlendi. Kartal, kameralar önünde sözünü kesen taraftar için "Alın onu oradan" talimatını verdi.

12.09.2020 10:56 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:04

Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası kameralar karşısına geçen Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bir taraftarın konuşmasını sık sık kesmesine sinirlendi.

Kartal, kameralar önünde yanındaki adamlara sözünü kesen taraftar için "Alın onu oradan" talimatını verdi. Kartal'ın talimatı sonrası öfkeli taraftar da "Başkanım kusura bakmayın canım sıkılıyor ya!" diyerek kendini savundu.

Çaykur Rizespor Başkanı araya giren taraftar için talimatı verdi: Alın onu oradan
Haber Yorumları (4)
BATUMLU: onu alın bunu kesin o hakem şöyle bu böyle kimsin sen
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E-DEVLET: FENERDEN MURİÇ PARASI ALACAZ DİYE NASILDA SATTINIZ MAÇI
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HASAN KARAKAYA: tomas bu isi beceremez zamaninda gitsin
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 11:32:13. #1.14#
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