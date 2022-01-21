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Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fraport TAV Antalyaspor maçında kadroda yer alan futbolcular fitness salonunda çalışırken, kadroda yer almayan futbolcular ise Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman sahasında çalıştı.

Son transfer Kubilay Kanatsızkuş, takımla beraber ilk antrenmanına çıkarken, Antalyaspor maçı öncesi kasığında ağrı hisseden kaleci Gökhan Akkan'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Yeşil mavili takım, yarın Hatay'a hareket edecek.


Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Hatayspor, Rizespor, Spor, Haber

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