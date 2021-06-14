Çaykur Rizespor'un başkan adayı Tahir Kıran gündeme oturdu
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Çaykur Rizespor'un başkan adayı Tahir Kıran gündeme oturdu

Çaykur Rizespor'un başkan adayı Tahir Kıran gündeme oturdu
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da Tahir Kıran başkanlığa aday oldu. 26 Haziran'da yapılacak seçimde boy gösterecek Kıran, "Teveccüh gösterip bu şanlı görev bize verilirse çözüm üretebilecek güçlü bir kadro ile başarılı yıllar için geliyoruz. Rizespor için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiçbir hemşerimin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. Rizeli iş insanı adaylığını açıklamasının ardından sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Çaykur Rizespor'da Tahir Kıran, 26 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı. Kıran adaylığını açıklamasının ardından sosyal medyada gündeme otururken, hakkında binlerce paylaşım yapıldı.

"ARTIK ZAMANININ GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Gösterilen ilginin gurur verici olduğunu aktaran Kıran, "Çaykur Rizespor başkanlığı her Rizelinin gurur duyacağı, gönülden isteyeceği şerefli bir makamdır. Bugüne kadar maddi manevi hiçbir desteği esirgemediğim, memleketimin medarı iftiharı Rizespor'a henüz zamanı gelmediği için başkan olmayı düşünmediğimi iki kez açıklama yaparak duyurmama rağmen, bu teveccüh her geçen gün artarak devam etti. Rize ile adım öylesine özdeşleşmiş durumda ki bu ısrarlı teveccüh karşısında ben de Rizespor'a hizmet borcum olduğunu ve artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu nedenle 19-26 Haziran 2021 tarihinde yapılacak genel kurulda bu şerefli makama aday olma onurunu yaşamaya karar verdim." diye konuştu.

"CAMİANIN MENFAATLERİNİ ÖN PLANDA TUTMAK ÖNEMLİ"

Başkan olması halinde Çaykur Rizespor'un gelişimi için mücadele edeceklerin kaydeden Kıran, "Teveccüh gösterip bu şanlı görev bize verilirse çözüm üretebilecek güçlü bir kadro ile başarılı yıllar için geliyoruz. Rizespor için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiçbir hemşerimin şüphesi olmasın. Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak ve geleceğini inşa etmek amacıyla yola çıktık. Rizespor'u sadece Rize iline sıkışıp kalmaktan kurtaracağız ve bu büyük camiayı zamana taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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