ÇAYKUR'dan tartışma yaratan kura görüntülerine ilişkin açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR
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ÇAYKUR'dan tartışma yaratan kura görüntülerine ilişkin açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR

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ÇAYKUR'dan tartışma yaratan kura görüntülerine ilişkin açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR

ÇAYKUR'un işe alım kurasıyla ilgili görüntüler, sosyal medyada tartışma yaratmış ve kurada hile yapıldığı öne sürülmüştü. Konu hakkında bir açıklama yapan ÇAYKUR, çekilişleri İŞKUR'un yaptığını ve dolayısıyla muhatabın kendileri olmadığını belirtti.

ÇAYKUR'da işe alım kurası, 12 Nisan Pazartesi günü gerçekleşti. Toplam 300 kişinin istihdam edileceği işe 35 bin 412 başvuru yapılmıştı. Başvuru bir hayli çok olunca işe alımlar da kura ile belirlendi. Ancak sosyal medyada da kurayla ilgili yayılan görüntüler tartışma yarattı.

CHP'Lİ VEKİL DE PAYLAŞTI

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da paylaştığı videoda kura çekilişi yapan kişinin çektiği rakamı geri attığı görüldü. Başarır paylaşımına "Bu görüntüler, Varlık Fonu'na aktarıldığı günden beri zarar eden ÇAYKUR'un işe alım kura çekiminden. Sadakatin, liyakata nasıl tercih edildiğinin 'noter huzurundaki' en net görüntüsü! AKP listesinde ismi olanlar kabul, yoksa olmadı bir daha! Rezillik!" notunu düştü.

ÇAYKUR'dan tartışma yaratan kura görüntülerine ilişkin açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR

ÇAYKUR: KONUNUN MUHATTABI İŞKUR

ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu konuyla ilgili Odatv'ye yaptığı açıklamada, "Bu kura ile işe alım işleminin ÇAYKUR ile bir alakası yoktur. Biz bu alımları İŞKUR aracılığıyla yapıyoruz. Çekilişleri de onlar organize ediyor. Konunun muhatabı biz değiliz. İŞKUR bu çekiliş yöntemini noter aracılığıyla yaptığını belirtti. İŞKUR'un yaptığı bu işe alım organizasyonu canlı da yayınlıyoruz. Biz de konuyu İŞKUR'un görevlendirdiği notere sorduk. Bize 'Birbirine yapışık iki numara geldiği için birbirinden ayırıp yeniden çektiğini' söyledi." dedi.

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