ÇAYKUR, 39 eski hükümlü ve 61 engelli mevsimlik işçi alacak
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ÇAYKUR, 39 eski hükümlü ve 61 engelli mevsimlik işçi alacak

30.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:43
ÇAYKUR, 39 eski hükümlü ve 61 engelli mevsimlik işçi alacak

ÇAYKUR bünyesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda çalıştırmak üzere 39 eski hükümlü ve 61 engelli mevsimlik işçi alımı yapılacak.

ÇAYKUR bünyesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda çalıştırmak üzere 39 eski hükümlü ve 61 engelli mevsimlik işçi alımı yapılacak.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince çalıştırılması gereken engelli ve eski hükümlü işçi kontenjanlarındaki noksanlığın tamamlanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rize'de Cumhuriyet Çay Fabrikası'nda 40 engelli, 27 eski hükümlü, Trabzon Çamlı Çay Fabrikası'nda 8 engelli, 5 eski hükümlü, Artvin Arhavi Çay Fabrikası'nda 9 engelli, 4 eski hükümlü, Giresun Tirebolu Çay Fabrikası'nda 4 engelli, 3 eski hükümlü olmak üzere toplam 61 engelli ve 39 eski hükümlü geçici işçinin, noter kurasıyla işe alınacağı aktarıldı.

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Söz konusu geçici işçilerin, Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri aracılığıyla işe alınacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşe girmek isteyen engelli ve eski hükümlü işçi adayları, ikamet ettikleri ilin İŞKUR müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. İş başvuruları 30 Kasım- 4 Aralık tarihleri arasında 5 iş gününde yapılacaktır. İşe alınacak işçiler noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. Kura çekimi 22 Aralık saat 10.00'da Rize Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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