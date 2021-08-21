Çayırovalı genç karateci Avrupa 7.'si oldu
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Çayırovalı genç karateci Avrupa 7.'si oldu

Çayırovalı genç karateci Avrupa 7.'si oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çayırova Eğitim Spor Kulubü'nün genç sporcusu Batıkan Gökbulak Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda 7. oldu.

Çayırova Eğitim Spor Kulubü'nün genç sporcusu Batıkan Gökbulak Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda 7. oldu.

Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'na katılan Çayırova Eğitim Spor Kulubü'nün genç sporcusu Batıkan Gökbulak önemli başarıya imza attı. Batıkan 6.tatemide çıktığı mücadelede Litvanyalı rakibiyle karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan milli sporcumuz atak oyununun karşılığını alarak 1-0 öne geçti. Batıkan yaptığı altın dokunuşla 2. Sayısını kazanıp maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Batıkan çıktığı ikinci karşılaşmada Bosna Hersek'li rakibi Salkıc Tarık ile mücadele etti. Mücadelede skor olarak geriye düşen Batıkan 4 kez yüze dokunma hatası sebebiyle diskalifiye edildi ve maçı kaybetti. Maçın ardından rakibinin diğer müsabakalarından gelecek sonucu bekleyen Batıkan, Bosna Hersek'li sporcunun finale kalamaması nedeniyle 3.'lük maçına çıkmaya hak kazanamadı ve Avrupa Şampiyonasını 7. sırada bitirdi. - KOCAELİ

Çayırovalı genç karateci Avrupa 7.'si oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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