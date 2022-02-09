Çaycıdan örnek davranış! Herkes zam yaparken, o indirim yaptı - Haberler
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Çaycıdan örnek davranış! Herkes zam yaparken, o indirim yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çaycıdan örnek davranış! Herkes zam yaparken, o indirim yaptı

Bursa'da bir esnaf, herkesin zam yaptığı ortamda yüzde elli indirime gitti. Okulların yoğun olduğu bölgede çay ocağı işleten esnaf, öğrencilere çayı 2 lira yerine 1 liraya satmaya başladı. Esnafın örnek davranışı bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde okulların yoğun olarak bulunduğu bölgede çay ocağı işleten Ahmet Çetinkaya, öğrenciler "rahat rahat çay içebilsin" diye öğrencilere çayı 1 liradan satmaya başladı. Bu durumdan memnun olan öğrenciler 1 yerine 2 tane çay içmeye başladı.

Çaycıdan örnek davranış! Herkes zam yaparken, o indirim yaptı

TAKDİRLE KARŞILANDI

Esnafın örnek davranışı; herkes tarafından takdir edildi. Normal çayı 2 liradan satan çaycı öğrencilere çayı 1 liradan sattığını iş yerinin camına astığı afişle duyurdu.

Çaycıdan örnek davranış! Herkes zam yaparken, o indirim yaptı

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Öğrencilere özel indirim yaptığını ifade eden Ahmet Çetin Kaya, "Ben öğrenciler 'rahat rahat çay içebilsin' diye onlara yüzde elli indirimli satıyorum. Benim çay ocağımın bulunduğu bölgede çok sayıda okul var. Yaptığım indirim öğrencileri çok memnun etti. Buraya gelen öğrenciler fiyatı görünce 1 yerine 2 tane çay içiyor. Herkesi çay içmeye beklerim" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Osmangazi, Esnaf, Bursa, Yerel, Ekonomi, Güncel, Haber

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