ÇAY TV CANLI | ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi nasıl izlenir? ÇAYKUR kura listesi 2025!

ÇAY TV CANLI | ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi nasıl izlenir? ÇAYKUR kura listesi 2025!
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ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi için heyecan dorukta! 2025 yılı mevsimlik işçi alımları kapsamında başvurularını tamamlayan binlerce aday, kura çekiminin nasıl ve nereden izleneceğini araştırıyor. Özellikle "ÇAY TV canlı yayın nasıl izlenir?" ve "ÇAYKUR kura çekimi saat kaçta başlıyor?" soruları, günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.

22 Mayıs 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi, noter huzurunda ve kamuya açık şekilde düzenlenecek. Kura çekimi, Çay TV canlı yayın aracılığıyla Türkiye genelinde izlenebilecek. İşte detaylar...

ÇAY TV NASIL İZLENİR?

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09:00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ÇAY TV CANLI | ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi nasıl izlenir?

ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ İZLE

Kura çekimi, Çay TV ekranlarından canlı yayınla takip edilebilecek.

ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (LİNK)

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