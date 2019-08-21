Çavuşoğlu'ndan AB açıklaması

21.08.2019 14:50

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği sürecinde de biz her zaman AB'ye diyoruz ki 'Birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım.' Teknik engelleri birlikte aşarız ama özellikle siyasi engelleri de birlikte aşmamızda fayda var." dedi.