Çavuşoğlu'ndan AB açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği sürecinde de biz her zaman AB'ye diyoruz ki 'Birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım.' Teknik engelleri birlikte aşarız ama özellikle siyasi engelleri de birlikte aşmamızda fayda var." dedi.

21.08.2019 14:50
Çavuşoğlu'ndan AB açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği sürecinde de biz her zaman AB'ye diyoruz ki 'Birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım.' Teknik engelleri birlikte aşarız ama özellikle siyasi engelleri de birlikte aşmamızda fayda var." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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