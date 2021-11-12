Giyilmeyen botlar ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Boyner, CAT ile yeni bir proje hayata geçirdiğini duyurdu. Proje kapsamında, markaya ait giyilmeyen botlar, Boyner tarafından yenilenecek ve Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Sürdürülebilirlik ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Boyner ve CAT tarafından yeni bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında markanın giyilmeyen botlarını 22 Kasım'a kadar Boyner mağazalarına getirenlere yeni bot yüzde 25 indirimle sunuluyor. Mağazalara getirilen ayakkabı, bot ve çizmeler bakımdan geçirilerek Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yaklaşık 10 bin adet sayıda botun dönüşüm ekonomisine katılması hedefleniyor.