Castrol ve Bosch Car Service iş birliği anlaşması yenilendi
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Castrol ve Bosch Car Service iş birliği anlaşması yenilendi

Castrol ve Bosch Car Service iş birliği anlaşması yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Castrol ve araç bakım ve onarım servis markası Bosch Car Service, Türkiye'deki stratejik iş birliğini 3 yıl daha uzatma kararı aldı.

Castrol ve araç bakım ve onarım servis markası Bosch Car Service, Türkiye'deki stratejik iş birliğini 3 yıl daha uzatma kararı aldı. Anlaşma kapsamında 61 ildeki iki yüzden fazla servis noktasında Castrol yağ ürünleri kullanılmaya devam edilecek.

Castrol, araç bakım ve onarım servis markası Bosch Car Service ile gerçekleştirdiği Türkiye'deki iş birliğini 2024 yılına kadar uzattı. Anlaşma kapsamında Türkiye'de bulunan 200'den fazla Bosch Car Service noktasında tercih edilen yağ markası Castrol olacak. Avrupa'da 2013 yılından beri sürdürdükleri stratejik iş ortaklıklarını Türkiye'de de devam ettirme kararlılığında olan iki marka, kesintisiz bir şekilde kusursuz hizmet sunmaya devam edecek.

Ayhan Köksal: "Müşterilerimize etkin çözümler sunan iş birliklerine odaklanıyoruz."

Değişimin büyük bir hızla yol aldığı bu dönemde süreklilik arz eden ve geniş kapsamlı iş birliklerinin önemini vurgulayan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, "Castrol olarak stratejik iş birliklerimizde, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek iş modellerine odaklanıyoruz. Bu yaklaşımımızın, Bosch Car Service'in yenilikçi ve profesyonel hizmet anlayışı ile kesişmesi sonucu müşterilerimize alışmış oldukları araç bakım ve onarım kalitesini önümüzdeki yıllarda da sunacak olmamız bizi gururlandırıyor" dedi.

Arda Arslan: "Castrol ile vizyoner bir iş birliğimiz var."

İş birliği süresinin uzatılmasına ilişkin konuşan Bosch Otomotiv Türkiye, İran ve Orta Doğu Alan Yöneticisi Arda Arslan, "Bosch Car Service olarak, müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitemizi sürdürülebilir kılmak için, bizimle aynı vizyona sahip iş ortakları ile iş birliği yapma gayretindeyiz. Bu çerçevede, müşterilerimizin araç bakımları kapsamında Castrol ile başladığımız iş birliğimizi devam ettirme kararı aldık. Müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tuttuğumuz bu iş birliğini uzun yıllar sürdürmeyi hedeflemekteyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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