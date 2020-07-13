CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı Manchester City, UEFA'ya karşı CAS'ta açtığı davayı kazandı ve 2 yıllık Avrupa'dan men cezası kaldırıldı. Para cezası ise 10 milyon euroya düşürüldü.

Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından Avrupa'dan 2 yıl süreyle men edilen Manchester City, kararı Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a taşımıştı. City'nin görülen davasında CAS, İngiliz ekibine müjdeli haberi verdi.

CAS'tan yapılan açıklamada UEFA'nın City ile ilgili aldığı kararın Kulüp Lisanslama Yönetmeliği'nin 56. maddesine aykırı olduğuna hükmedildi ve İngiliz ekibine verilen 2 yıl Avrupa'dan men cezası kaldırıldı.

30 MİLYON EUROLUK CEZA 10 MİLYON EUROYA İNDİ

Men cezası haricinde 30 milyon euro da para cezasına çarptırılan City'nin bu cezası 10 milyon euroya indirildi. İngiliz kulübü bu cezayı 30 gün içerisinde ödemek zorunda.

CAS'ın aldığı bu karar sonrasında Manchester City, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek.

"CEZANIN KALDIRILMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

City'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz avukatları ve hukuk danışmanları, henüz CAS'ın verdiği gerekçeli kararı görmedi ancak 2 yıllık men kararının kaldırılmasını memnuniyetle karşılamıştır. Kulüp, bugünkü kararın eldeki kanıtlar yönünde verilmesinden memnundur. Kulübümüz, mevcut avukatlara ve hukuk danışmanlarına teşekkürlerini sunar" ifadelerine yer verildi.

NEDEN CEZA ALMIŞTI?

Manchester City, 2012-2016 yılları arasında Finansal Fair Play kurallarına uymadığı, belgeleri farklı gösterdiği ve kulübe çeşitli yollarla para verildiğine dair olarak 2 yıl men cezası almıştı. Ayrıca İngiliz ekibine 30 milyon euro da para cezası kesilmişti.