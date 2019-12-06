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CAS, Chelsea'nin transfer yasağı cezasını yarıya indirdi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA tarafından İngiltere kulübü Chelsea'ye verilen transfer yasağı cezasını yarıya indirdi.

06.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:00
CAS, Chelsea'nin transfer yasağı cezasını yarıya indirdi

Uluslararası Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA tarafından İngiltere kulübü 'ye verilen transfer yasağı cezasını yarıya indirdi.

CAS'tan yapılan açıklamada, FIFA'nın şubat ayında Chelsea'ye verdiği iki dönemlik transferden men cezasının bire düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, FIFA'nın belirlediği 600 bin İsviçre frangı para cezasının da 300 bin İsviçre frangı olarak değiştirildiği belirtildi.

Böylece bir dönemlik cezasını sezon başındaki transfer dönemiyle tamamlayan Chelsea, ocak ayındaki ara transferde kadrosuna futbolcu katabilecek.

Kaynak: AA
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