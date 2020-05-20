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"Çarşamba Tekstil Kent" için imzalar atıldı: 3 bin kişiye istihdam imkanı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 43,3 milyon TL'lik yatırımla kurulacak "Tekstil Kent" için imzalar atılırken, 1 yılda tamamlanacak projede 3 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak.

20.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:58

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 43,3 milyon TL'lik yatırımla kurulacak "Tekstil Kent" için imzalar atılırken, 1 yılda tamamlanacak projede 3 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak.

Çarşamba Belediyesi tarafından Beyyenice Mahallesi'nde kurulacak olan "Tekstil Kent" için 13 tekstil yatırımcısının hibe talepleri onaylandı. IPARD II Programı 6. Çağrı Döneminde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörlüğüne müracaat eden ve projeleri onaylanan 13 tekstil yatırımcısı ile sözleme imzalandı. İmza törenine AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden, TKDK Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan ve yetkililer katıldı.

"13 adet tesis için toplam yaklaşık 22 milyon 165 bin TL hibe ödenecektir"

İstihdam odaklı projelerinden dolayı yatırımcıları tebrik eden TKDK Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, "TKDK Samsun İl Koordinatörlüğümüze müracaat eden ve projeleri onaylanan 13 tekstil yatırımcımız ile proje sözleşmelerimizi imzaladık, hayırlı olsun. Tekstil Kent'te bu yıl içerisinde tamamlanması beklenen toplam yatırım değeri 43 milyon 396 bin TL olan 13 adet tesis için toplam yaklaşık 22 milyon 165 bin TL hibe ödenecektir. Tekstil Kent projesinde büyük emek sarf eden AK Parti Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş'a ve Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'a teşekkür ederim" dedi.

"13 tekstil fabrikası yer alacak"

Çok kısa bir zamanda Tekstil Kent Projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "94 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak projede 13 tekstil fabrikası yer alacak. Her firma için 2 bin 500 ile 4 bin 500 metrekare kapalı alan olacak şekilde hazırladık. 13 adet tekstil fabrikasının yer alacağı projemizi 2020 yılı içerisinde başlayıp bir yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. İlk etapta çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam edip, ilerleyen zamanlarda bunu 5 bine çıkarmayı planlıyoruz. Yatırımcı firmalarımıza da hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'na, AK Parti Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş'a, tüm milletvekillerimize ve TKDK Samsun Koordinatörü Bülent Turan'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise, "Tekstil Kent Projesi sadece Çarşamba ilçemiz nezdinde değil ülkemiz adına önemli bir yatırımdır. Bizler, üzerimize düşen görevi yaptık, bundan sonra iş ve görev sizde, burada sözleşmeleri yaptıktan sonra Bismillah diyerek çalışmalarınıza başlayacaksınız. Tüm yetkili arkadaşlar burada bir an önce projenin bitmesi ve imalat yönünde üretime geçilmesi için tüm ekipman ve eksiklerin giderilmesi adına çalışmalar yürütülecektir. İnşallah en kısa sürede burası tamamlanıp, ilçemize alt ve üst, sosyal donatıları ile modern bir proje olup, her anlamda bir çekim merkezi olacaktır. Burası gelişme alanı olarak ta uygun bir yerdir. Çarşambamız da bu anlamda Türkiye'ye örnek olabilecek bir Tekstil Kent projesini el birliği ile hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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