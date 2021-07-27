'Çarşamba pidesi'ne coğrafi işaret tescili

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Çarşamba'nın geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle taçlandırıyoruz.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Çarşamba'nın geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle taçlandırıyoruz. İlçemizin tarihi sembolü olan pidemiz, borsamız tarafından coğrafi işaret tescili almıştır" dedi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun resmi coğrafi işaretine sahip olan Çarşamba pidesinin Çarşamba adına Çarşamba Ticaret Borsası tarafından tescil edildiğini açıkladı. Çarşamba'nın tescilli ürünü olan Çarşamba pidesinin yıllardır sofralarda yerini alan bir lezzet olduğunu ifade eden Yılmaz, "Karadeniz kültüründe pidenin yeri çok büyüktür. Birçok ilçe farklı lezzetleri ile öne çıkmaktadır. Pide de türlü çeşidi ve pişirme yöntemleriyle bu lezzetlerden birisidir. Bu bağlamda Çarşamba pidesinin coğrafi işaret tescilini Borsamıza ve Çarşamba halkına kazandırmak, ilçemiz adına gerçekleştirdiğimiz gayretli ve önemli bir çalışmadır" diye konuştu.

Üretilen pidelerin en farklı yerel özelliğinin, pişirme kıvamı ve damak zevki açısından farklılık göstermesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, Çarşamba pidesinin yumuşak ve yaygın olup, yapımında unundan, kıymasına, tereyağından soğanın doğranış şekline mayasına kadar diğer pidelerden farklı yöntemler uygulandığını anlattı. Yılmaz, bu yöntemlerin Çarşamba pidesini ayrıcalıklı kılarak Çarşamba'ya özgü lezzetlerin başında geldiğini dile getirdi.

Kahvaltı dahil günün her öğününde tüketilen Çarşamba pidesinin, Çarşamba ilçesinin de bir sembolü olduğu ve dolaysıyla Samsun ve Çarşamba'yı hem ulusal hem de uluslararası alanda temsil ettiğini belirten Başkan Kazım Yılmaz, bu değere sahip çıkılması gerektiğini ve bu görevi de Çarşamba Ticaret Borsası'nın üstlendiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı