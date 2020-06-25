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Çarşamba Ovası üreticinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin sayılı verimli ovalarının başında gelen Çarşamba Ovası çiftçinin verdiği emek ve alın terinin karşılığını veriyor.

Çarşamba Ovası üreticinin yüzünü güldürdü
25.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:57

Türkiye'nin sayılı verimli ovalarının başında gelen Çarşamba Ovası çiftçinin verdiği emek ve alın terinin karşılığını veriyor.

Üretim potansiyeli yüksek ovada çiftçi emeklerinin karşılığını almaya başladı. Şeftali, kivi ve yazlık sebzeler bu yılki meyve tutumlarıyla çiftçinin yüzünü güldürdü.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Akman, ovada ki bu yılki verimle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şu ana kadar iklim açısından çok büyük bir olumsuzluk yaşamadık. Çiftçimizin gayreti ve kurumumuzun teknik desteği ile problemsiz bir yıl geçirmekteyiz. Bursa'daki sel felaketinden dolayı tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, Çarşamba çiftçilerinin bu felaketin tarıma olan etkisini çok iyi bildiğini de hatırlatmak isterim" dedi.

Üretim şenliği etiketiyle hedeflerine adım adım yaklaşan üretici ektiği ve diktiği sebze ve meyvelerinin olgunlaşması, verimli olmasıyla çiftçiler emeklerinin karşılığını aldıklarını söylerken yapılan destekler için de teşekkürlerini ilettiler.

Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ise amaçlarına ulaştıkları ve daha çok verim ve azimle daha ileriye gideceklerini belirttiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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