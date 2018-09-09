Çarşamba Havalimanı'nda Ağustos'ta 132 Bin 424 Yolcu Taşındı

SAMSUN (İHA) – Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Ağustos Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Ağustos ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 108 bin, dış hat yolcu trafiği 24 bin 424, toplamda ise 132 bin 424 oldu.

2018 yılı Ağustos ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 98 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 202 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 300'e ulaştı. 2018 yılı Ağustos ayında Samsun Çarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda bin 823 ton olarak gerçekleşti.

2018 yılı Ağustos sonu gerçekleşmelerine göre Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 1 milyon 157 bin 617 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 1 artışla 9 bin 563'e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 41 artışla 11 bin 100 tona ulaştı. - SAMSUN