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CarrefourSA yeni 'gurme' mağazasınıi Batı Ataşehir'de açtı

CarrefourSA yeni 'gurme' mağazasınıi Batı Ataşehir'de açtı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, market yatırımlarına devam ettiğini duyurdu.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki Carrefoursa, market yatırımlarına devam ettiğini duyurdu. 2022 yılında 300 yeni mağaza açılışı hedefleyen zincir market, 25 bine yakın ürün çeşidi ve 26 kişilik ekibiyle Batı Ataşehir Gurme CarrefourSA mağazasını hizmete açtı.

Açılışa CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu ile CarrefourSA İcra Kurulu Üyeleri katıldı.

"GURME MARKETLERİMİZİ YAYGINLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Açılışı değerlendiren CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, "Doğru ürünü doğru hizmetle müşterilerimizle buluşturduğumuz market yatırımlarımıza bir yenisini eklemekten mutluluk duyuyoruz. Tasarımı, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş ortamıyla öne çıkan Gurme marketlerimizi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Gurme marketlerimizle farklı lezzetleri deneyimlemeyi seven müşterilerimize vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuyoruz" dedi.

KEŞFE DAYALI ALIŞVERİŞ DENEYİMİ

1000 metrekare alana sahip olan Batı Ataşehir Gurme CarrefourSA'da yer alan ürünlere ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Dünya mutfağının en özel gurme lezzetlerini bir araya getiriyoruz. Yaş sebze – meyve balık ve deniz mahsulleri, suşi, kasap ürünleri, meze ve yöresel peynirler, füme et çeşitleri, organik, glütensiz veya diyabetik ürünler, pasta ve ekmek çeşitleri, taze sıkılmış meyve suyu ve zengin mahzeni ilr müşterilerine keşfe dayalı bir alışveriş deneyimi sunuyor. Batı Ataşehir Gurme CarrefourSA, alışveriş için gelen müşterilerine ücretsiz vale hizmeti veriyor. Alo Sipariş hizmeti ile bölgesindeki evlere ücretsiz servis sunan markette alışverişini tamamlayan müşteriler için ücretsiz kasa arkası hizmeti de sağlanıyor. Şubat ayında Batı Ataşehir Gurme CarrefourSA bünyesinde bir de Lezzet Arası restoranı hizmet vermeye başlayacak" denildi.


- İstanbul
CarrefourSA yeni 'gurme' mağazasınıi Batı Ataşehir'de açtı

CarrefourSA yeni 'gurme' mağazasınıi Batı Ataşehir'de açtı

CarrefourSA yeni 'gurme' mağazasınıi Batı Ataşehir'de açtı

CarrefourSA yeni 'gurme' mağazasınıi Batı Ataşehir'de açtı

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