CarrefourSA kurumsal hediye kartı Ticket Compliments'ta Ticket Restaurant Edenred, Teşvik ve ödüllendirme çözümü Ticket Compliments ailesine CarrefourSA kurumsal hediye kartını ekledi.

Ticket Restaurant Edenred, Teşvik ve ödüllendirme çözümü Ticket Compliments ailesine CarrefourSA kurumsal hediye kartını ekledi.

Ticket Restaurant Edenred'in açıklamasına göre, şirketin teşvik ve ödüllendirme çözümü Ticket Compliments ailesi büyüyor. Ailenin yeni üyesi CarrefourSA kurumsal hediye kartı, basılı ve dijital kart seçenekleriyle işverenlere çalışanlarının motivasyonunu ve memnuniyetini artıracak güzel bir hediye alternatifi sunuyor.

CarrefourSA kurumsal hediye kartı çalışanlara 600'den fazla CarrefourSA mağazasıyla birlikte online market ve mobil uygulamadan ihtiyaçları doğrultusunda dilediği gibi alışveriş yapma fırsatı sunarken dijital kart seçeneği, sosyal mesafe ve hijyene her zamankinden daha fazla dikkat edilen bugünlerde çalışanlar için tercih sebebi oluyor.

CarrefourSA kurumsal hediye kartı, şirketlere hem nakitten hem de vakitten tasarruf sağlarken hediye kolilerinin lojistiği ve dağıtımı gibi operasyonel yükleri de ortadan kaldırıyor.

Şirketler çalışanlarına, iş ortaklarına, bayilerine ve paydaşlarına bayram ve ramazan ayı gibi özel zamanlarda CarrefourSA'nın binlerce üründen oluşan zengin portföyünden kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda diledikleri ürünleri seçip alma özgürlüğü tanıyor.

Kaynak: AA