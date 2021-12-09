Carlos del Cerro Grande kimdir? UEFA Avrupa Ligi Lazio - Galatasaray maçı hakemi kimdir? Kaç yaşında, nereli?

9 Aralık Perşembe Lazio - Galatasaray maçının hakemi kimdir merak ediliyor. Lazio - Galatasaraykimdir? UEFA Avrupa Ligi Lazio - Galatasaray maçı hakemi kimdir? Kaç yaşında, nereli?

CARLOS DEL CERRO GRANDE KİMDİR?

Carlos del Cerro Grande İspanyol bir hakemdir. Madrid Topluluğu Hakem Komitesi üyesidir. İlk maçına 26 Mayıs 2013'te İskoçya ve Gürcistan'ın 19 yaş altı takımları arasında oynanmış olan uluslararası bir maçta çıktı ve 2013'ten beri uluslararası hakemlik yapıyor.

Carlos del Cerro Grande doğum tarihi : 13 Mart 1976

Carlos del Cerro Grande kaç yaşında : 45 yaşında

Carlos del Cerro Grande nereli : İspanya

Carlos del Cerro Grande mesleği ne : Hakem

15 Haziran 2021'de Del Cerro, ilk kez büyük bir uluslararası final maçında hakemlik yaptı. EURO 2020'nin Fransa ile Almanya arasındaki grup maçını yönetti. Almanya'ya ceza sahasında faul yapmadığı için eleştirildi.

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