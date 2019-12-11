Carlo Ancelotti, 4-0’lık galibiyete ve Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya rağmen kovuldu

11.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:13

Ne Genk karşısında alınan 4-0’lık net bir galibiyet, ne de Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup olarak çıkmak Carlo Ancelotti’yi kovulmaktan edebildi. Napoli’nin başında iyi bir ilk sezon geçiren deneyimli teknik adam, ikinci sezonunda işlerin saha dışı ve saha içi sebeplerden ötürü kötüye gitmesi nedeniyle dün akşamki galibiyetten çok kısa bir süre sonra kovuldu.

Napoli, Ancelotti’nin takımın başındaki ilk sezonunda, yani geçtiğimiz sezon ligde 79 puan toplayarak şampiyon Juventus’un 11 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Napoli’nin en yakın takipçisi Atalanta ile arasında tam 10 puan fark vardı. İtalyan kulübü, Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain ve Liverpool’un olduğu grupta, ikinci olan Liverpool ile aynı puana sahip olsa da ikili averaj nedeniyle gruptan çıkamamıştı.

Birçokları için başarılı geçen 2018/19 sezonunun ardından bu sezon Napoli için işler aslında fena başlamamıştı. Ligdeki ilk sekiz maçta beş galibiyet almışlar ve yine üst sıralar için iddialı olabileceklerini göstermişlerdi. Ancak işler ilk olarak saha dışında sarpa sardı, saha dışı problemler doğal olarak saha içine de yanısıdı ve Ancelotti için işler orada sarpa sarmaya başladı.

Napoli’li bazı oyuncular, taraftarla yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis’ten koruma talebinde bulunmuş ancak Laurentiis, oyuncuların bu talebine sert çıkmış ve onlara kendi korumalarını kendileri tutmaları gerektiğini söylemişti. İşte saha dışında yaşanan bu olumsuz gelişmeler, Ancelotti’nin takımının oyununa da direkt etki etti. Uzun yıllardır, oyuncularla kurduğu iyi iletişimin de yardımıyla başarılar elde etmesiyle bilinen teknik adam, takımın huzursuzluğunun saha içine yansımasına engel olamadı.

Ligdeki ilk sekiz maçta beş kez kazanan ve son galibiyetini sekizinci haftada Hellas Verona karşısında alan Güney İtalya ekibi, o günden bu yana ligde galibiyet yüzü göremedi. Napoli, son yedi haftada beş beraberlik aldı, iki kez de mağlup oldu. Bu kötü grafik, takımı lider Inter’ın tam 17 puan gerisine ve ligin yedinci sırasına itti. Ligdeki kötü grafik, Şampiyonlar Ligi’ne yansımamıştı. Liverpool, RB Salzburg ve Genk’in olduğu grupta 12 puan toplayan Napoli, Liverpool’un arkasında ikinci olarak adını ikinci tura yazdırdı.

Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi grubunun son maçında Genk’i 4-0 mağlup etmelerinin ardından, Ancelotti’ye istifa edip etmeyeceği soruldu. Ancelotti, “Hayatımda şimdiye dek hiç istifa etmedim ve bundan sonra da etmeyeceğim.” demişti. Her ne kadar kendisi istifa etmese de, maçtan yalnızca birkaç saat sonra, kulüp Ancelotti’nin görevinden alındığını açıkladı.

Napoli yönetiminin Ancelotti sonrasında göreve getireceği isim konusunda hemen söylentiler çıkmaya başladı. İtalyan haber kaynakları, Milan’ın eski teknik direktörü Gennaro Gattuso’nun Napoli’nin sıradaki teknik direktörü olacağını iddia ediyor. Ancelotti'nin adı ise kovulmasının ardından henüz birkaç saat geçmesine rağmen Arsenal ve Everton ile anılmaya başladı.