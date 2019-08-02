Capital Türkiye’nin en büyük 500 şirketini açıkladı

Capital500 araştırmasına göre, ciroda Tüpraş en büyük şirket olarak birinci sırada yer alırken, ikinci Türk Hava Yolları ve üçüncü Petrol Ofisi oldu.

2.08.2019 15:06
Capital Türkiye’nin en büyük 500 şirketini açıkladı

Capital500 araştırmasına göre, ciroda Tüpraş en büyük şirket olarak birinci sırada yer alırken, ikinci Türk Hava Yolları ve üçüncü Petrol Ofisi oldu.

Kaynak: Dunya.com

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