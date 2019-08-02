Capital Türkiye’nin en büyük 500 şirketini açıkladı
Capital500 araştırmasına göre, ciroda Tüpraş en büyük şirket olarak birinci sırada yer alırken, ikinci Türk Hava Yolları ve üçüncü Petrol Ofisi oldu.
Capital500 araştırmasına göre, ciroda Tüpraş en büyük şirket olarak birinci sırada yer alırken, ikinci Türk Hava Yolları ve üçüncü Petrol Ofisi oldu.
Kaynak: Dunya.com
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