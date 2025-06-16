Cansu Özbay kimdir? Cansu Özbay kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

Cansu Özbay kimdir? Cansu Özbay kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
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2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. A Milli takımımızdaki oyuncularımız ilgi odağı oldu. Peki, Cansu Özbay kimdir? Cansu Özbay kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Cansu Özbay kimdir? Cansu Özbay kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

CANSU ÖZBAY KİMDİR?

Cansu Özbay, 17 Ekim 1996 tarihinde İzmir'de doğdu ve Arkas Spor Kulübü altyapısından yetişti. 2014 yılında Beşiktaş'a transfer oldu ve aynı sezonun ikinci yarısında Nilüfer Belediyespor forması giydi. Yetenekli pasör, 2015–2016 sezonunu Beşiktaş'ta tamamladıktan sonra 2016–2017 sezonunun başında VakıfBank'a transfer oldu. Sarı-siyahlı formayla Cansu Özbay; 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 Sultanlar Ligi şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı.

Tüm yaş kategorilerinde milli takım forması giyen Cansu Özbay, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 1996 doğumlu oyuncu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemelerini birinci tamamlayarak Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan kadroda yer aldı ve Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etti. Cansu Özbay, 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi ve 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takımın pasörüydü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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