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Çanspor'a destek gecesi düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çanspor'a destek gecesi düzenlendi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yeni sezon öncesi Çanspor'a destek gecesi düzenlendi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yeni sezon öncesi Çan spor'a destek gecesi düzenlendi.

Düzenlenen dayanışma ve destek gecesine Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çanspor Başkanı Sedat Boduroğlu, Siyasi parti temsilcileri ve sporcular katıldı. Selin Ataş ve Ozan Karademir'in sahne aldığı gecede yeni sezon öncesi sporseverler doyasıya eğlendi. Çanspor için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Boduroğlu, geceye katılan herkese teşekkür etti. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ise, "Yeni sezon öncesi Çanspor'a destek olmak amacıyla hep birlikte tek yumruk olduk. Dayanışma Gecesi Konseri'nde spor sever halkımız ile buluşarak coşkulu bir gece yaşadık. Umuyor ki sezona da fırtına gibi başlangıç yapacak Çansporumuza başarılar diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Çanspor'a destek gecesi düzenlendi

Çanspor'a destek gecesi düzenlendi

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