Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevlinin hışmına uğradı: Açmayın dedik - Haberler Ekonomi
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Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevlinin hışmına uğradı: Açmayın dedik

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Gemlik Tesisleri'ndeki tanıtımına katılan bir muhabir, otomobilin detaylarını canlı yayında anlattığı sırada bagajı açınca görevliden azar işitti. TOGG'un bagajını açarak içini gösterdiği sırada tepkiyle karşılaşan muhabire, görevli "Açmayın dedik" sözleriyle çıkıştı.

Togg'un (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında üretimi yapılan yerli otomobili canlı yayında tanıtan muhabirin başından geçen olay özellikle sosyal medyada gündem oldu.

Otomobilin detaylarını yayın sırasında bir bir anlatan muhabir, sıra TOGG'un bagajına geldiğinde ise büyük bir şok yaşadı. Bagajı açarak içini göstermek isteyen muhabir, görevlinin yayına damga vuran tepkisiyle karşılaştı.

Bagajı açtığı sırada muhabirin yanına koşan görevlinin, "Açmayın dedik", "Açmayın diyorum ama" sözleri yayını izleyen herkesi şaşkına çevirdi.

Canlı yayın sırasında yaşanan olay sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, videoyu paylaşan çok sayıda kişi yorum üstüne yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları;

- Milyar dolarlık yatırım yapıyorsun arabanın başına çoban koysaydın öyle muamele yapmazdı.

- Daha çok merak ettirdi şimdi bagajda ne olabilir ki?

- Bagaj Türk kuralları ile açılmıyor sanırım. bir sıkıntı var, ne tepkisi bu anlamadım!

- Talihsiz bir zat. Bu arabadan alırsak biz de mi açamayacağız şimdi bagajı?

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
TOGG için geri sayım başladı! Hem fabrikadan hem de otomobilden yeni görüntüler geldi

TOGG için geri sayım başladı! Hem fabrikadan hem de otomobilden yeni görüntüler geldi

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (12)
Mustafa Yücekarlıdağ:Bagajı kilitlemek kimsenin aklına gelmedi mi? İlk yerli otomobil, devrime de benzin koymayı unutmuşlardı. Cevap Yaz 5 13 Yayından Kaldır
vatandaş rıza:Cesetmi var kardeşim adamlar arac hakkındfa haber yapıyorlar yok vitesi tutma yok bagajı acma motor başka yerden mekanik başka yerden akü başka yerden tasarım başka yerden demekki bagajda bı tuaflık var boşuna o şekilde tepki vermedi ama yerli ve millidir heee :) o arac cıksın 2-5 tan aşşapı veremezler hesef 2075 kadar cıkar Cevap Yaz 17 26 Yayından Kaldır
TATE:Bu arkadaşın acilen bagaj koruma müdürlüğünden istifasını istiyoruz...Balkondan sarkanken bile haber yapabilen basın mensuplarının bagajdan yayın yapma hakkı engellenemez... Cevap Yaz 5 29 Yayından Kaldır
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