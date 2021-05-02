Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı
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Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı

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Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Beşiktaş maçının ardından TV100'e bağlandı ve açıklamalarda bulundu. Ertem Şener'in programında Vardı ile yorumcu Bışar Özbey arasında bir süre sonra sert tartışma yaşandı. Vardı, "Ben 5 vakit namazımı kılan, oruç tutan biriyim" dedikten sonra Özbey, "Ya ne alakası var kardeşim" diye araya girdi. Vardı da, "Lan senin babandır şerefsiz!" cevabını verdi, ardından yayından alındı.

Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği maçın ardından TV100'de Ertem Şener'in sunduğu programa katılan Rahmi Vardı, yorumcularla sert tartışma yaşadı. Yorumcu Bışar Özbey ile bir konuda tartışma yaşandı, sonrasında kıyamet koptu. Vardı sözlerine, "Oruç tutuyorum ve namaz kılıyorum" diye başlayınca Özbey sinirlendi. Özbey, "Ya söze öyle girme kardeşim, ne alakası var" diye yüksek sesle tepki gösterdi. Ardından Vardı da, "Lan senin babandır şerefsiz!" dedi ve hızlı bir şekilde yayından alındı.

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