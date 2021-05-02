Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Beşiktaş maçının ardından TV100'e bağlandı ve açıklamalarda bulundu. Ertem Şener'in programında Vardı ile yorumcu Bışar Özbey arasında bir süre sonra sert tartışma yaşandı. Vardı, "Ben 5 vakit namazımı kılan, oruç tutan biriyim" dedikten sonra Özbey, "Ya ne alakası var kardeşim" diye araya girdi. Vardı da, "Lan senin babandır şerefsiz!" cevabını verdi, ardından yayından alındı.