Canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın gömleğinin düğmesi patladı
23.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:00
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Beyaz Futbol' programlarının yorumcularından Rasim Ozan Kütahyalı'nın gömleğinin düğmesinin patladığı anlar programa damga vurdu.
Köşe yazarlığının yanı sıra Beyaz TV ekranlarında spor yorumculuğu yapan Rasim Ozan Kütahyalı'nın başı aldığı kilolarla belada. Programın dün akşam yayınlanan bölümünde bir ara gömleğinin düğmesi patlayan Kütahyalı'nın göbeği göründü. O anlara ilişkin görüntüleri ekrana getirilen Kütahyalı, diğer yorumcuların dilinden kurtulamadı.