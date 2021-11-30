Canlı yayında büyük rezillik! Kadın muhabir milyonların gözü önünde cinsel saldırıya uğradı

İtalya'da kadın muhabire taciz ülkeyi ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz cumartesi günü Empoli kentinde Empoli-Fiorentina maçının oynandığı Carlo Castellani Stadyumu'ndan canlı yayın yapan Toscan TV muhabiri Greta Beccaglia, maç çıkışı taraftarların fiziksel ve sözlü tacizine uğradı.

TARAFTARLAR CİNSEL TACİZLE SUÇLANIYOR

Beccaglia, canlı yayın sırasında bir taraftarın fiziksel olarak tacizinin ardından başka bir taraftarın ise mikrofonu alması ile sözlü tacizine uğradı. Taraftar daha sonra kameraya el hareketi yaparak olay yerinden ayrıldı. Beccaglia, olayın ardından bugün tacizci hakkında şikayetçi oldu. Floransa polisi, 45 yaşındaki tacizci Empoli taraftarını görüntülerden tespit ederek gözaltına aldı. Ancona şehrinde ikamet ettiği belirlenen ancak adı açıklanmayan taraftar cinsel tacizle suçlanıyor.

TACİZE SESSİZ KALAN TARAFTARLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Greta Beccaglia, basına verdiği demeçte olay nedeniyle çok üzgün ve şaşkın olduğunu ifade ederek, en çok çevredeki insanların tepkisizliğinden etkilendiğini dile getirdi. İtalya Spor Bakanı Yardımcısı Valentina Vezzali yaptığı açıklamada, gazeteci Beccaglia ile hem bir kadın hem de temsil ettiği kurum olarak dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, tacize sessiz kalan diğer taraftarlara tepki gösterdi.

STÜDYONUN SOĞUK KANLI TAVRI TEPKİ ÇEKTİ

Toskana Basın Derneği ve Toskana Spor Gazetecileri Grubu Ussi tarafından yapılan açıklamalarda ise, kadın gazeteciye yapılan taciz kınanarak, dava açılması halinde duruşmaya müşteki olarak katılma kararı alındığı duyuruldu. Canlı yayın sırasında stüdyodaki sunucu Giorgio Micheletti'nin Beccaglia'ya tacize uğradığı anlarda sinirlenmemesini ve üzülmemesini söylemesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir dille eleştirildi.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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