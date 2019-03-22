Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin "Sürdürülebilirlik/ Amaçlı Şirketler" oturumunda konuşan Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, "Tarımı köylükten kurtarıp, sanayiye girdi oluşturan bir kesim haline getirmek gibi bir görevi yerine getiriyoruz. Canlı makineler olan ineklerdir bizim velinimetimiz" dedi.