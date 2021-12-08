UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Haftanın önemli maçında Wolfsburg, Lille ile karşı karşıya geliyor. Wolfsburg, Lille ile kozlarını paylaşacak. Canlı maç izle! Wolfsburg - Lille maçı canlı izle!

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WOLFSBURG - LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolfsburg - Lille maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

WOLFSBURG - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Lille maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 23.00'te EXXEN platformundan yayınlanacak

WOLFSBURG - LİLLE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Wolfsburg - Lille maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

Şampiyonlar Ligi günün programı :

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)

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