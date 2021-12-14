Almanya Bundesliga'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Wolfsburg, sahasında Köln'i ağırlayacak. Maç ile ilgili detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Canlı maç izle! Wolfsburg - Köln maçı canlı izle!

WOLFSBURG - KÖLN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

WOLFSBURG - KÖLN MAÇI NE ZAMAN?

Wolfsburg - Köln maçı 14 Aralık Salı günü saat 22:30'da oynanacak.

WOLFSBURG - KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Köln maçı 14 Aralık Salı günü saat 22:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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