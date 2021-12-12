Canlı maç izle! Real Madrid-Atletico Madrid maçı canlı izle! - Haberler
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Canlı maç izle! Real Madrid-Atletico Madrid maçı canlı izle!

Canlı maç izle! Real Madrid-Atletico Madrid maçı canlı izle!
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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen spor severler, internette canlı maç linki araştırıyor. Canlı maç izle! Real Madrid-Atletico Madrid maçı canlı izle!

İspanya La Lİga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maçı izlemek isteyen sporseverler, internette canlı maç linki araştırıyor. Canlı maç izle! Real Madrid-Atletico Madrid maçı canlı izle!

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 12 Aralık Pazar günü saat 23:00'da oynanacak.

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 12 Aralık Pazar günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius

Atletico Madrid : Oblak; Felipe, Gimenez, Hermoso; Llorente, Lemar, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Cunha

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