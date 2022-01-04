Canlı maç izle! Lens - Lille maçı canlı izle! - Haberler
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Canlı maç izle! Lens - Lille maçı canlı izle!

Canlı maç izle! Lens - Lille maçı canlı izle!
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Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Lens'e konuk olacak. Maçın detayları spor severler tarafından merak ediliyor. Canlı maç izle! Lens - Lille maçı canlı izle!

Fransa Kupası son 32 turunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Lens ile Lille kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor.Canlı maç izle! Lens - Lille maçı canlı izle!

LENS - LİLLE MAÇI CANLI İZLE!

LENS - LİLLE MAÇI NE ZAMAN?

Lens - Lille maçı 4 Ocak Salı günü saat 23 : 00'da oynanacak.

LENS - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lens - Lille maçı 4 Ocak Salı günü saat 23:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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