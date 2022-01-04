Canlı maç izle! Lens - Lille maçı canlı izle!
Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Lens'e konuk olacak. Maçın detayları spor severler tarafından merak ediliyor. Canlı maç izle! Lens - Lille maçı canlı izle!
Fransa Kupası son 32 turunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Lens ile Lille kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor.Canlı maç izle! Lens - Lille maçı canlı izle!
LENS - LİLLE MAÇI NE ZAMAN?
Lens - Lille maçı 4 Ocak Salı günü saat 23 : 00'da oynanacak.
LENS - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Lens - Lille maçı 4 Ocak Salı günü saat 23:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.
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