UEFA Avrupa Ligi E grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, İtalya ekibi Lazio ile kozlarını paylaşacak.Avrupa'da yoluna devam eden sarı- kırmızılılar, deplasmanda oynayacağı müsabakadan istediği sonucu alıp gruptan lider ayrılmayı amaçlıyor. Canlı maç izle! Lazio - Galatasaray maçı canlı izle!

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LAZİO - GALATASARAYMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio - Galatasaray maçı, 09.12.2021 Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.

LAZİO - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio - Galatasaray maçı, 09.12.2021 Perşembe günü saat 23:00'te EXXEN platformundan yayınlanacak

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İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Lazio maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lazio maçında görev yapamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

Lazio: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile

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