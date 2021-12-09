Canlı maç izle! Lazio - Galatasaray maçı canlı izle! - Haberler
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Canlı maç izle! Lazio - Galatasaray maçı canlı izle!

Canlı maç izle! Lazio - Galatasaray maçı canlı izle!
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UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir grafik çizen temsilcimiz Galatasaray, E grubu son maçında İtalya ekibi Lazio ile karşılaşıyor. Fatih Terim'in öğrencileri, grubu lider olarak tamamlamak için mücadele edecek. Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, internette canlı maç linki araştırıyor. Canlı maç izle! Lazio - Galatasaray maçı canlı izle!

UEFA Avrupa Ligi E grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, İtalya ekibi Lazio ile kozlarını paylaşacak.Avrupa'da yoluna devam eden sarı- kırmızılılar, deplasmanda oynayacağı müsabakadan istediği sonucu alıp gruptan lider ayrılmayı amaçlıyor. Canlı maç izle! Lazio - Galatasaray maçı canlı izle!

LAZİO - GALATASARAYMAÇI CANLI İZEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Lazio - Galatasaray maçı, 09.12.2021 Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.

Lazio - Galatasaray maçı, 09.12.2021 Perşembe günü saat 23:00'te EXXEN platformundan yayınlanacak

Lazio - Galatasaray maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Lazio maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lazio maçında görev yapamayacak.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

Lazio: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile

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