Galatasaray ve Fenerbahçe, kadına şiddette karşı ortak duyarlılık yaratmak amacıyla hazırlık maçında bir araya geliyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler canlı yayın linki arıyor. Canlı maç izle! Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar futbol maçı izle

GALATASARAY - FENERBAHÇE KADINLAR FUTBOL MAÇI CANLI İZLE!

Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol maçı maçı, 07.12.2021 Salı bugün saat 18.50'de oynanacak.

Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak Coca-Cola Hazırlık Maçı, 7 Aralık Salı günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor, Fenerbahçe TV, GS TV ile TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.

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