Canlı maç izle! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı canlı izle!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Spor severler, Fenerbahçe - Adana Demirspor karşılaşmasının detaylarını merak ediyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen spor severler internette canlı maç linki araştırıyor. Canlı maç izle! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı canlı izle!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında heyecanlı bir maç daha spor severler bekliyor. Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacaklar. Karşılaşmayı izlemek isteyenler maçın detaylarını merak ediyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen spor severler internette canlı maç linki araştırıyor. Canlı maç izle! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı canlı izle!
FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE!
Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'd başlayacak.
Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS'tan yayınlanacak.
Fenerbahçe : Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi, Zajc, Mert, Sosa, İrfan, Pelkas, Valencia.
Adana Demirspor : Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Belhanda, Gökhan, Yunus, Vargas, Assombalonga
Son 4 maçtan 10 puan çıkaran Adana Demirspor ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmeye çalışacak.
Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil yedek kulübesinde. Tecrübeli futbolcunun ilk 11'de yer almaması futbolseverleri şaşırttı.
Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin başında o dönem Vitor Pereira vardı.
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