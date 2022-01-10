Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında heyecanlı bir maç daha spor severler bekliyor. Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacaklar. Karşılaşmayı izlemek isteyenler maçın detaylarını merak ediyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen spor severler internette canlı maç linki araştırıyor. Canlı maç izle! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı canlı izle!

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE!

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'd başlayacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LER KİMLER?

Fenerbahçe : Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi, Zajc, Mert, Sosa, İrfan, Pelkas, Valencia.

Adana Demirspor : Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Belhanda, Gökhan, Yunus, Vargas, Assombalonga

ADANA FORMDA

Son 4 maçtan 10 puan çıkaran Adana Demirspor ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmeye çalışacak.

MESUT YEDEK

Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil yedek kulübesinde. Tecrübeli futbolcunun ilk 11'de yer almaması futbolseverleri şaşırttı.

İLK MAÇI FENER ALDI

Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin başında o dönem Vitor Pereira vardı.

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