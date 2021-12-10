Canlı maç izle! Altay - Hatayspor maçı canlı izle!
Süper Lig'in 16. haftasında Altay, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi izlemek için internette canlı yayın linki araştırıyor. Canlı maç izle! Altay - Hatayspor maçı canlı izle!
Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Hatayspor, karşı karşıya gelecek. Saat 20:00'da başlayacak karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, canlı maç linki araştırıyor.Canlı maç izle! Altay - Hatayspor maçı canlı izle!
ALTAY - HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Altay - Hatayspor maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 20:00'da başlayacak.
Altay - Hatayspor maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 10 Aralık Cuma saat 20.00'de başlayacak Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.
Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk rakibi Hatayspor
Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Atakaş Hatayspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, bu stattaki son karşılaşmasını 11 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İstanbul Güngörenspor karşısında oynamıştı.
Ligde 8 maçtır kazanamayan Altay, 16. haftaya 18 puan ve averajla 14. sırada girdi.
Cebrail Karayel ve Zeki Yıldırım'ın cezaları nedeniyle forma giyemeyeceği siyah-beyazlı ekipte Eric Björkander'in de sakatlığı bulunuyor.
Altay, rakibiyle Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.
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