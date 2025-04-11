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CANLI ALTIN FİYATLARI! 11 Nisan gram altın ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI! 11 Nisan gram altın ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ne kadar?
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11 Nisan tarihli altın fiyatları açıklandı. Gram altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. İşte, altın piyasasındaki son durum ve güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları, 11 Nisan 2025 Cuma günü yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. "Gram altın ne kadar oldu?", "Çeyrek altın kaç TL?" gibi sorular, gün içinde en sık aranan finans terimleri arasında. Peki, 11 Nisan 2025 itibarıyla canlı altın fiyatları ne durumda? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 3871 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3871 lira, en yüksek de 3944 lirayı gördü. Şu sıralar 3936 liradan alıcı buluyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI! 11 Nisan gram altın ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ne kadar?Canlı altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 6 bin 630 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını 26 bin 10 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI! 11 Nisan gram altın ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ne kadar?11 Nisan gram altın ne kadar, kaç TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3175 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3175 dolar, en yüksek de 3220 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3217 dolardan işlem geçiyor. Uzmanlar ons altın için 3500 dolar seviyesini ilk hedef olarak görmeye başladı. Dolardaki güç kaybının devamının gelmesi halinde ons altında daha fazla yükseliş bekleniyor.

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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