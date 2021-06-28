Çankaya'da Gecekondu Yıkımları Devam Ediyor
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Çankaya'da Gecekondu Yıkımları Devam Ediyor

Çankaya'da Gecekondu Yıkımları Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Çankaya Belediyesi ekipleri Yukarı Dikmen Mahallesinde başladığı gecekondu yıkma işlemlerine devam ediyor.

Çankaya Belediyesi ekipleri Yukarı Dikmen Mahallesinde başladığı gecekondu yıkma işlemlerine devam ediyor.

Yasal işlemleri tamamlanan 70 gecekondunun yıkımı ile Yukarı Dikmen Mahallesi, yıllar sonra imar planlarına uygun hale gelecek.

İnsan ve sağlıklı kent odaklı planlama çalışmaları yapan Çankaya Belediyesi, yaz mevsiminin de gelmesiyle yıkım çalışmalarına hız verdi.

Çankaya Belediyesi ekipleri Yukarı Dikmen Mahallesi'nde yasal işlemleri tamamlanarak boşaltılan 70 gecekondunun yıkımına başladı. Yıkım sürecinin kimseyi mağdur etmemesi için yaz sezonunun beklendiği bölge, kısa süre içinde planlı bir yaşam alanına dönüşecek.

Çankaya ilçesi sınırları içerisinde mevzuata aykırı yapılaşmaya karşı mücadele yürüten ekipler, işgale açık, tehlike arz eden harap yapıların yıkımı için çalışmalara aynı hızla devam edeceklerini bildirdiler.

Kaynak: Habermetre

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