Caner'in küfür edip üzerine yürüdüğü Pereira ile nasıl anlaşacağı merak ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Caner'in küfür edip üzerine yürüdüğü Pereira ile nasıl anlaşacağı merak ediliyor

Caner'in küfür edip üzerine yürüdüğü Pereira ile nasıl anlaşacağı merak ediliyor
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, eski teknik direktörü Portekizli Vitor Pereira ile yeniden takımın başına getirdi. Akıllara ise Pereira ile Caner Erkin'in ettiği kavga geldi. Caner, antrenmanda tartıştığı Pereira'nın üzerine yürüyüp, sinkaflı küfürler etmişti. Bunun ardından Portekizli teknik adam Caner'i kadro dışı bırakmıştı. Yıllar sonra buluşan ikilinin nasıl uyum sağlayacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda takımın başında bulunan eski Teknik Direktörü Portekizli Vitor Pereira ile yeniden buluştu.

Portekizli teknik adam 2015-2016 sezonunda Süper Lig'i 79 puanlı şampiyon Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada 74 puanla bitirmiş, ardından yollar ayrılmıştı.

Caner'in küfür edip üzerine yürüdüğü Pereira ile nasıl anlaşacağı merak konusu oldu

DERBİ ÖNCESİ SERT KAVGA

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Caner Erkin depremi yaşanmıştı. Karşılaşma öncesi son toplantıda ilk 11'de olmadığını öğrendikten sonra sinirlerine hakim olamayan Caner Erkin, Vitor Pereira'ya yönelik hakaretleri nedeniyle Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştı.

Caner'in küfür edip üzerine yürüdüğü Pereira ile nasıl anlaşacağı merak konusu oldu

AĞIR KÜFÜR EDİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Caner Erkin, Samandıra'daki maç toplantısında ilk 11'de olmadığını öğrenince çileden çıkmıştı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın üzerine yürüyen Caner, 'Başlayacağım senin yapacağın kadroya...' anlamında sinkaflı ifadeler kullanmıştı. Olayın devamında ise Caner'in kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi
Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi
Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi
Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı İbrahim Selim Çağla Altunkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Cedi Osman Burak Elmas Metin Oktay Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Caner'in küfür edip üzerine yürüdüğü Pereira ile nasıl anlaşacağı merak ediliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 20:10:48. #1.14#

title