Caner'in küfür edip üzerine yürüdüğü Pereira ile nasıl anlaşacağı merak ediliyor

Fenerbahçe, eski teknik direktörü Portekizli Vitor Pereira ile yeniden takımın başına getirdi. Akıllara ise Pereira ile Caner Erkin'in ettiği kavga geldi. Caner, antrenmanda tartıştığı Pereira'nın üzerine yürüyüp, sinkaflı küfürler etmişti. Bunun ardından Portekizli teknik adam Caner'i kadro dışı bırakmıştı. Yıllar sonra buluşan ikilinin nasıl uyum sağlayacağı merak konusu oldu.