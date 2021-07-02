Caner'in küfür edip üzerine yürüdüğü Pereira ile nasıl anlaşacağı merak ediliyor
Fenerbahçe, eski teknik direktörü Portekizli Vitor Pereira ile yeniden takımın başına getirdi. Akıllara ise Pereira ile Caner Erkin'in ettiği kavga geldi. Caner, antrenmanda tartıştığı Pereira'nın üzerine yürüyüp, sinkaflı küfürler etmişti. Bunun ardından Portekizli teknik adam Caner'i kadro dışı bırakmıştı. Yıllar sonra buluşan ikilinin nasıl uyum sağlayacağı merak konusu oldu.
Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda takımın başında bulunan eski Teknik Direktörü Portekizli Vitor Pereira ile yeniden buluştu.
Portekizli teknik adam 2015-2016 sezonunda Süper Lig'i 79 puanlı şampiyon Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada 74 puanla bitirmiş, ardından yollar ayrılmıştı.
DERBİ ÖNCESİ SERT KAVGA
Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Caner Erkin depremi yaşanmıştı. Karşılaşma öncesi son toplantıda ilk 11'de olmadığını öğrendikten sonra sinirlerine hakim olamayan Caner Erkin, Vitor Pereira'ya yönelik hakaretleri nedeniyle Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştı.
AĞIR KÜFÜR EDİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Caner Erkin, Samandıra'daki maç toplantısında ilk 11'de olmadığını öğrenince çileden çıkmıştı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın üzerine yürüyen Caner, 'Başlayacağım senin yapacağın kadroya...' anlamında sinkaflı ifadeler kullanmıştı. Olayın devamında ise Caner'in kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti.
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