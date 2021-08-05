Caner Erkin'in yerine transfer edilen Çağtay Kurukalıp, imzayı atar atmaz antrenmana çıktı
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Caner Erkin'in yerine transfer edilen Çağtay Kurukalıp, imzayı atar atmaz antrenmana çıktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı resmen kadrosuna kattı. Genç futbolcu, kulüp binasında üç yıllık sözleşmeye imzasını attı. Çağtay formayı giyer giymez soluğu Samandıra'da aldı ve hızlıca antrenmana katıldı.

Sarı-Lacivertliler, 32 yaşındaki Caner Erkin'in yerine 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp'ı aldı. Genç futbolcu için Kasımpaşa'ya herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi.

Caner Erkin'in yerine transfer edilen Çağtay Kurukalıp, imzayı atar atmaz antrenmana çıktı

ÜÇ YILLIK

Fenerbahçe, Çağtay'la üç yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Çağtay" ifadeleri kullanıldı.

Caner Erkin'in yerine transfer edilen Çağtay Kurukalıp, imzayı atar atmaz antrenmana çıktı
Caner Erkin'in yerine transfer edilen Çağtay Kurukalıp, imzayı atar atmaz antrenmana çıktı
Caner Erkin'in yerine transfer edilen Çağtay Kurukalıp, imzayı atar atmaz antrenmana çıktı
Caner Erkin'in yerine transfer edilen Çağtay Kurukalıp, imzayı atar atmaz antrenmana çıktı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Caner Erkin'in yerine transfer edilen Çağtay Kurukalıp, imzayı atar atmaz antrenmana çıktı - Haberler Spor
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