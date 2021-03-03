Caner Erkin'in ardından Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasına Avrupa'ya transferi engel oldu
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Caner Erkin'in ardından Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasına Avrupa'ya transferi engel oldu

03.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:08

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile birlikte Ozan Tufan da topun ağzındaydı ancak bu yaz Avrupa'ya satılması planlandığı için sadece kulübeye çekildi.

Caner Erkin, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye yenildiği maçın son anlarında oyundan çıktığı sırada kulübeye el kol hareketleriyle tepki gösterdi. Erol Bulut, geçmişte de benzer hareketlerde bulunan tecrübeli oyuncuyu kadro dışı bırakmak istediğini Emre Belözoğlu'na iletti.

Ali Koç da detayları çarşamba günü Samandıra'da öğrenip onay verirken, Belözoğlu son kararı, "Bunu yapmak zorundayız" diyerek Caner'e bildirdi. Ozan topun ağzındaki diğer isimdi, ancak bu yaz Avrupa'ya satılması planlandığı için, değer kaybetmemesi amacıyla sadece kulübeye çekildi.

CANER KADRO DIŞI KALMAYA DEVAM EDECEK

Trabzon maçı kazanılmasaydı daha radikal bir kararla, 7-8 kişilik oyuncu listesine para cezası kesilecekti. Yönetim, Trabzon galibiyeti sonrası Erol hocanın arkasında durduğunu göstermek ve oyunculara gözdağı vermek adına, Caner'i kadro dışı tutmaya devam edecek. Ancak pozitif havanın bozulmaması ve kamuoyunun süreci daha fazla kurcalamaması için, "Kadro dışı" ifadesi yerine, daha yumuşak bir geçiş yapıldığı öğrenildi.

(Fanatik)

Caner Erkin'in ardından Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasına Avrupa'ya transferi engel oldu
Haber Yorumları (2)
MS: fb= futbolcu bitirme.
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BURAK: Sergen Yalçın geçen sene 30 yaşındaki Caner yerine 35 yaşında ki Gökhan için takımda kalabilir demişti. Niye 30 yaşındaki Caneri beğenmediği aşikar oldu . Bjknin elinden oyuncu aldım diye seviniyordun ne oldu. Sen bjknin elinden oyuncu almadın bomba aldın . Şimdide etkisizleştirmeye çalılşıyorsun bombayı . Bomba bu etkisizleştirsende varlığı bile sıkıntı . Futbolu bıraktıracaksın böyle adamlara . Volkanda olduğu gibi sözleşme imzalamıyorum diyip bitireceksin kariyerini .
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