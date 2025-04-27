Caner Erkin Galatasaray'da oynadı mı, Fenerbahçe'de oynadı mı?

Eski milli futbolcu ve günümüzde Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin'in Galatasaray'da oynayıp oynamadığı konusunda taraftarlar arasında merak oluştu. Erkin'in futbol kariyeri ve takım değişiklikleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, Caner Erkin Galatasaray'da oynadı mı?

CANER ERKİN GALATASARAY'DA OYNADI MI?

Caner Erkin (d. 4 Ekim 1988, Balıkesir), sol bek mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Eyüpspor'da oynamaktadır.

Caner Erkin şimdiye kadar Zico, Frank Rijkaard, Valeri Gazzaev, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vítor Pereira, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Erol Bulut ve Arda Turan gibi teknik direktörler ile çalışmıştır.

Galatasaray (kiralık)

Caner Erkin, 31 Ağustos 2009 tarihinde CSKA Moskova'dan sezon sonunda satın alma opsiyonlu olarak Galatasaray'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Antrenmanlarda gösterdiği performans ile ilk on bire girmeyi başarmıştır. Bir antrenman günü takım arkadaşı Arda Turan ile kavga etmiş ve bu kavga onun takımdan ayrılmasına sebep olmuştur.

Fenerbahçe

2010-11

30 Haziran 2010 tarihinde, Fenerbahçe ile 4 senelik resmi sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ile ilk golünü Eskişehirspor'a karşı attı.

Caner ile Bilica, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı için yapılan antrenmanda kavga etti. Bilica, Caner'in saçını çekti, diğer futbolcular olaya hemen müdahale etti. Kavgadan sonra Fenerbahçe, resmi internet sitesinden ikili arasındaki gerginliğin son bulduğuna dair açıklama yaptı.

Caner, Bu sezonda kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu yaşadı. Miroslav Stoch ve İssiar Dia ile forma rekabetine girdi ve başarılı bir sezon geçirdi.