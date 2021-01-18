Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk hediye aldı
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Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk hediye aldı

18.01.2021 11:52 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:52

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Caner Erkin, oyuncu eşi Şükran Ovalı için dev bir hediye aldı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 1 milyon TL değerinde lüks araç satın alıp özel şoför tahsis etti.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve 2 yaşındaki kızı Mihran Ela'nın rahatı için kesenin ağzını açtı. Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL'lik Mercedes Vito satın aldı ve özel şoför tahsis etti.

Vito'nun "Tourer Select" serisinin VIP aracını tercih eden ünlü futbolcu, yeni otomobilini Maslak 1453'te bulunan One1 Car isimli galeriden seçti.

"KAPISINDA YATTTIM" İTİRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

2017 yılında Roma'da ünlü futbolcuyla hayatını birleştiren güzel oyuncu Şükran Ovalı, kızının doğumuyla setlere bir süre ara vermişti. Mutlu evlilikleriyle hayranlık uyandıran çiftten Caner Erkin, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla Şükran Ovalı ile evlenebilmek için "kapısında yattığını" itiraf etmişti.

"Evlenmek için çok uğraştım, kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu" diyen yıldız futbolcu, otomobil jestiyle eşinin ayaklarını yerden kesmiş oldu.

Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk hediye aldı

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (7)
SEREN CANJ: Anlamsız futbol svenlerin sırtından geçinen vsr kişiler bunların topu rant futbolda da izlemeyin gitmeyin seyretmeye bak nasıl oluyor bukadar para bulamazlar bile
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
GARİP: Biz ekmek parasını zor buluyoruz. Sizler burada ahkam kesiyorsuz. 1000000 TL nin ne kıymeti kaldı diye. ELİMDE 10000 tl OLSA ŞİMDİ BENİM İÇİN BÜYÜK BİR SERVET.
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VATANDAŞ: DACİA BİLE 200 BİN CİVARI. BENİM HURDA BİLE 70 BİN EDİYOR. GEÇ BUNLARI. 1 MİLYON ARTIK UFAK BİR PARA. TABİ SONUNDA DÖVİZ İŞARETİ YOKSA :)
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